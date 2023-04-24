Житель Магнитогорска выбросил женщину из окна многоэтажки

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель выбросил из окна многоэтажки женщину, сообщил источник URA.RU.

Отмечается, что 32-летнюю женщину доставили в травмпункт с компрессионным переломом поясничного отдела.

«Травму она получила в результате падения из окна квартиры на втором этаже, откуда ее сбросил мужчина 1999 года рождения», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в квартире на улице Красноармейской, где компания распивала алкогольные напитки.

Подозреваемый ранее был судим за нанесение побоев, угон авто и проникновение в чужое жилище. В настоящее время его поместили в СИЗО.

Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Узбекистане мать выбросила троих детей из окна девятого этажа.