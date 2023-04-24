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Лишь 3 из 10 компаний в России продолжают проводить мероприятия по борьбе с COVID

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России выявили первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктур». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, продолжают ли российские компании бороться с COVID-19 на рабочих местах. В опросе приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

29% работодателей по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 50% компаний подобных мероприятий не проводится. Всего 8 месяцев назад ситуация была прямо противоположная: каждый второй работодатель боролся с COVID-19 на рабочих местах.

Среди антиковидных мер сегодня в компаниях чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков назвал маловероятным появление нового патогенного штамма коронавируса.

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