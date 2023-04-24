Исследование: 19% вахтовиков ищут такую работу, чтобы попробовать новое

Аналитики сервиса Работа.ру провели исследование и выяснили, как выглядит портрет современного российского вахтовика: кто эти люди, какие профессии для них наиболее характерны, каковы предпочтения российских вахтовиков по продолжительности работы. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Среди тех, кто ищет работу вахтовым методом в России, больше мужчин (77%). В основном это люди старших возрастных групп — 37% из них в возрасте от 45 до 54 лет, 27% — от 35 до 44 лет.

Для соискательниц наиболее характерные сферы занятости — производство и агропром (12%), ретейл и торговля (11%), а также бытовые услуги (9%). Если говорить о предпочтительных профессиях — для женщин это менеджер в офисе (26%), работница в сфере услуг (26%) и рабочие специальности — маляр, штукатур и другие (14%).

Для соискателей-мужчин в топ-3 предпочтительных сфер занятости вошли строительство (27%), производство и агропром (26%), а также транспорт и логистика (19%). Мужчины в 4 раза чаще женщин выбирают рабочие специальности, связанные с физическим трудом (55% мужчин против 14% женщин), 15% выбирают профессию водителя, 13% — инженерные специальности.

Самая предпочтительная продолжительность вахты (вахтовой смены) — 30 дней — такой выбор сделал каждый третий опрошенный. Каждый пятый (20%) выбрал вахту продолжительностью 60 дней, на третьем месте по популярности (18%) — длительность вахты 15 дней.

Готовность уезжать от дома на разные расстояния индивидуальна. Для 38% участников исследования расстояние от дома до места работы не принципиально. Однако предпочтения по удаленности и готовность уехать на более далекие расстояния оказались связаны с опытом работы. Опытные вахтовики вдвое чаще признавались, что готовы рассмотреть работу на расстоянии в 1000 и более километров от места проживания (37% против 18% соискателей-новичков).

Самая распространенная причина, по которой соискатели выбирают вахтовую занятость, — возможность улучшить финансовое состояние (69%). 30% соискателей признались, что не могут найти подходящую работу в своем регионе, поэтому рассматривают вахтовую занятость. Третья по популярности причина выбора вахтового метода работы — наиболее романтичная: соискатели хотят попробовать что-то новое (19%).

Критически важным критерием выбора вахтовой работы для соискателей оказалось предоставление жилья за счет работодателя — это важно для 71% участников исследования. Также важны условия труда (68%) и оплата транспортных расходов до места работы (66%). Более чем половина опрошенных также считают важным оплату питания (59%) и оплату проживания (53%).

ТОП-3 привлекающих факторов совпадают у мужчин и женщин — это предоставление жилья, условия труда и оплата транспортных расходов. Мужчинам в большей степени важна оплата питания (60% против 53% женщин). Женщинам — предоставление жилья (79% женщин против 66% мужчин) и нормальные условия труда (72% женщин против 65% мужчин).

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