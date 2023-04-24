Эксперт по здоровому образу жизни рассказала, как не срываться при похудении

Чтобы не срываться при похудении, нужно отказываться от привычного рациона постепенно, составлять меню и не заставлять себя не есть или, наоборот, принимать пищу. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по правильному питанию и здоровому образу жизни, соосновательница компании по доставке здорового питания BeFit Анастасия Немцан.

По словам эксперта, первое, что необходимо понять, решившись перейти на правильное питание или похудеть, – нельзя отказываться от привычного питания сразу. Дело в том, что нейроны головного мозга воспринимают любые жесткие ограничения как наказание. И следовательно, ждут, когда все это кончится.

«Именно это приводит к срывам. Поэтому нельзя радикально и резко менять привычный режим питания. Начните с добавления овощей и фруктов в рацион и отказа от сахара. Последнее, опять же, с помощью мягкого замещения. Если вы каждый день ели тортики и «с понедельника» решили их не есть совсем – вы 100% сорветесь. Попробуйте через день заменять тортики фруктами или творогом с сиропом без сахара», – посоветовала специалист.

Второе правило – начинать планировать свой рацион заранее, но делать это постепенно. Так нужно составлять меню дня, потом недели и месяца.

«Суть в том, чтобы не дать мозгу возможность выбора и раздумья, что приготовить на завтрак, обед или ужин. Это помогает сохранять дисциплину и избегать соблазнов сорваться на сладкое или фаст-фуд», – констатировала Анастасия Немцан.

Третье правило, чтобы не сорваться, – разнообразие. Мозг воспринимает разнообразие позитивно – как мотивацию попробовать новое, и это новое должно быть полезными. Главное найти баланс и питаться белками, углеводами и жирами в правильных пропорциях.

«Обязательно читайте этикетки, особенно продуктов быстрого приготовления, кулинарии и так далее. Изучайте состав, обращайте внимание на наличие сахаров, консервантов, усилителей вкуса и глютена. Они провоцируют скачки инсулина, вызывают чувство голода, закидывают пустые калории и, зачастую, не несут никакой пользы организму. Это тоже способствует срывам», – рекомендовала эксперт по правильному питанию.

Еще одно правило, чтобы не срываться: не заставлять себя не есть и не заставлять себя есть. Это приводит не только к срывам, но и стрессу для организма.

«Методом проб и ошибок найдите для себя вкусовые сочетания, которые будут выбрасывать эндорфины в кровь. Для организма главное – наслаждение от вкусной еды, а какая именно эта еда, значения не имеет. Еще одна рекомендация: есть медленнее. Чувство голода проходит позже, чем человек на самом деле наелся. Поэтому, замедлив процесс приема пищи, можно съесть меньше», – сообщила Немцан.

Она добавила, что любые срывы идут «из головы». Чтобы перейти на правильное питание, нужно менять мышление и отношение к своему телу.

«Осознайте, что в тело нельзя закидывать все подряд. Это возможно только когда мы мыслим из изобилия и любви к себе, а не просто хотим утолить голод», – заключила эксперт.

Ранее нутрициолог Деккер перечислила наименее вредные снеки.