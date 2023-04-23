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В Москве бодибилдер выиграл турнир по поеданию хинкали и получил миллион рублей

В Москве состоялся турнир по поеданию хинкали. Приз в один миллион рублей забрал прошлогодний победитель Андрей Тюрин, сообщает Мослента.

По данным источника, в этом году блогер съел 25 хинкали за одну минуту и 16 секунд, побив свой предыдущий рекорд. В 2022 году атлет съел то же количество хинкали за полторы минуты.

Всего в конкурсе участвовало 120 человек, в финале за приз поборолись 12 из них.

Ранее стало известно, что в Омской области женщина подавилась блином и умерла во время конкурса на Масленицу.

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