Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ночные волки» открыли мотосезон паломнической поездкой в Тверскую область

close
100%
«Ночные волки»

Члены мотоклуба «Ночные волки» посетили Николо-Теребенский монастырь в Тверской области. Там в последние годы был послушником их клубный брат Аркадий Крубаев, ушедший добровольцем на фронт и погибший в бою под Авдеевкой.

«На СВО ушел не задумываясь. В подразделении о нем говорили, как об очень смелом и крутом командире и бойце. С одной стороны, он был смелый штурмовик, с другой — в нем была какая-то неискоренимая любовь к людям. Второе и привело к гибели. Но, возможно, смысл всей его жизни был в этом последнем мгновении», — говорит про Крубаева президент мотоклуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдастанов.

Во время посещения монастыря мотоциклисты высадили деревья и установили памятный монумент. Отмечается, что перед его установкой «Ночные волки» приняли участие в крестном ходе вокруг храма и пронесли хоругви и артос. Там же у камня было приведено к присяге новое отделение клуба из г. Кувшиново Тверской области.

Кроме того, участники мотоклуба посетили Пятницкую школу и вместе с главой района Максимом Ховановым открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО односельчанине Максиме Ткачуке. После мотоколонна двинулась к дому матери Ткачука, где члены клуба помогли ей с работой на участке.

Позже мотоциклисты посетили Максатихинский районный Дом культуры. Там для жителей посёлка и школьников прошел показ документального фильма о Крубаеве.

«Аркадий Крубаев явил в себе собирательный образ русского солдата — самоотверженного, храброго, способного к самопожертвованию и одновременно — благородного и великодушного. Россия сегодня может дать миру, несравненную общинность и отзывчивость русской души — то, что нас отличает от других», — отметил Хирург.

Перед обратной дорогой мотоциклисты посетили храм в честь Всех Святых и присоединились к молебну о русских воинах. Благочинный о. Виталий (Мартынюк) благословил в дорогу и рассказал о чудесах на передовой.

Отмечается, что поездка в Николо-Теребенскую пустынь прошла в рамках открытия мотосезона, которое проведут в Москве 29 апреля. По пути мотоциклисты также сделали остановку в д. Головино (г.о. Истра), где высадили аллею Русского Леса у монумента советским солдатам у спортивной школы олимпийского резерва «Истина»

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях