«Ночные волки» открыли мотосезон паломнической поездкой в Тверскую область

Члены мотоклуба «Ночные волки» посетили Николо-Теребенский монастырь в Тверской области. Там в последние годы был послушником их клубный брат Аркадий Крубаев, ушедший добровольцем на фронт и погибший в бою под Авдеевкой.

«На СВО ушел не задумываясь. В подразделении о нем говорили, как об очень смелом и крутом командире и бойце. С одной стороны, он был смелый штурмовик, с другой — в нем была какая-то неискоренимая любовь к людям. Второе и привело к гибели. Но, возможно, смысл всей его жизни был в этом последнем мгновении», — говорит про Крубаева президент мотоклуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдастанов.

Во время посещения монастыря мотоциклисты высадили деревья и установили памятный монумент. Отмечается, что перед его установкой «Ночные волки» приняли участие в крестном ходе вокруг храма и пронесли хоругви и артос. Там же у камня было приведено к присяге новое отделение клуба из г. Кувшиново Тверской области.

Кроме того, участники мотоклуба посетили Пятницкую школу и вместе с главой района Максимом Ховановым открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО односельчанине Максиме Ткачуке. После мотоколонна двинулась к дому матери Ткачука, где члены клуба помогли ей с работой на участке.

Позже мотоциклисты посетили Максатихинский районный Дом культуры. Там для жителей посёлка и школьников прошел показ документального фильма о Крубаеве.

«Аркадий Крубаев явил в себе собирательный образ русского солдата — самоотверженного, храброго, способного к самопожертвованию и одновременно — благородного и великодушного. Россия сегодня может дать миру, несравненную общинность и отзывчивость русской души — то, что нас отличает от других», — отметил Хирург.

Перед обратной дорогой мотоциклисты посетили храм в честь Всех Святых и присоединились к молебну о русских воинах. Благочинный о. Виталий (Мартынюк) благословил в дорогу и рассказал о чудесах на передовой.

Отмечается, что поездка в Николо-Теребенскую пустынь прошла в рамках открытия мотосезона, которое проведут в Москве 29 апреля. По пути мотоциклисты также сделали остановку в д. Головино (г.о. Истра), где высадили аллею Русского Леса у монумента советским солдатам у спортивной школы олимпийского резерва «Истина»