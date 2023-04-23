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Москвич, обвинявшийся в сексуальном насилии над 13-летней дочерью, найден мертвым в СИЗО

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Depositphotos

В Москве на территории следственного изолятора №4 скончался 49-летний мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над своей малолетней дочерью. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, тело фигуранта дела нашли днем 22 апреля. В настоящий момент точная причина его смерти неизвестна.

Отмечается, что 24 апреля Бабушкинский суд должен был провести очередное заседание по делу москвича. Россиянина уличили в развратных действиях в отношении его 13-летнего ребенка.

Ранее стало известно, что в Крыму отец шести детей три года домогался своей малолетней дочери.

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