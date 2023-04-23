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В Саратовской области задержали школьников, подозреваемых в повреждении более 50 надгробий

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Балашове задержали двух школьников 12 и 13 лет, которых подозревают в повреждении более 50 надгробий на кладбище, сообщает ГУ МВД по Саратовской области в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, 23 апреля 2023 года в 07:30 сторож Поворинского кладбища сообщил в полицию, что неизвестные повредили надгробья. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к совершению преступления могут быть причастны школьники 12 и 13 лет.

Мальчики дали признательные показания, рассказав, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В отношении родителей подозреваемых составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Как сообщает mk.ru, злоумышленники повредили более 50 надгробий.

Ранее в Приморье два подростка решили прокатиться с другом на машине и погибли в ДТП.

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