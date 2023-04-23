Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные вскрыли банкоматы с 4 млн рублей и скрылись в Балашихе

В Балашихе двое неизвестных вскрыли банкоматы и похитили 4 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля во входной группе в один их магазинов сети «Пятерочка». По данным источника, воры монтировкой вскрыли банкоматы Московского кредитного банка и Промсвязьбанка и забрали все наличные.

После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящий момент правоохранители устонавливают личности подозреваемых преступников.

Ранее стало известно, что в Великобритании грабитель поджидал жертву у банкомата и случайно напал на собственного сына.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях