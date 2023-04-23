Неизвестные вскрыли банкоматы с 4 млн рублей и скрылись в Балашихе

В Балашихе двое неизвестных вскрыли банкоматы и похитили 4 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля во входной группе в один их магазинов сети «Пятерочка». По данным источника, воры монтировкой вскрыли банкоматы Московского кредитного банка и Промсвязьбанка и забрали все наличные.

После злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящий момент правоохранители устонавливают личности подозреваемых преступников.

Ранее стало известно, что в Великобритании грабитель поджидал жертву у банкомата и случайно напал на собственного сына.