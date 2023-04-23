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В Барнауле пьяный мужчина избил 11-летнюю падчерицу, считая, что избивает жену

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Барнауле 40-летний мужчина планировал избить свою жену, но перепутал и избил ее 11-летнюю дочь, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, утром 22 апреля 2023 года 40-летний мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Он приревновал свою жену, из-за чего между ними возник конфликт. После этого женщина ушла из дома.

Мужчина, думая, что его жена спит на кровати в квартире, стащил одеяло и начал избивать лежащую там 11-летнюю падчерицу. Через какое-то время он понял, что ошибся.

Девочке понадобилась скорая медицинская помощь, она была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее переломы лица, носа, ребер, ушиби головы и груди. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее в Краснодаре 21-летний отчим избил зарядкой пятилетнюю падчерицу из-за личной неприязни. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, которое в данный момент передано в суд.

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