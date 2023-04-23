В Кемеровской области паре обещали заплатить 35 тыс. рублей за поджог релейных шкафов

В Кемеровской области задержали с поличным молодого человека и девушку, которые пытались поджечь пять релейных шкафов на перегоне в городе Анжеро-Судженск, сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, 23 апреля 2023 года около 3:00 на перегоне в городе Анжеро-Судженск задержали 19-летнего молодого человека и его 22-летнюю девушку. Пара пыталась поджечь пять релейных шкафов, однако они не смогли их вскрыть. После этого на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. У задержанных нашли две бутылки с бензином и гвоздодер.

Молодые люди дали признательные показания. Они рассказали, что им обещали перевести 35 тыс. рублей на электронный кошелек в случае поджога релейных шкафов. Паре грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее сообщалось, что в Московской области были задержаны трое местных жителей, намеревавшихся сжечь релейные шкафы на железной дороге.