Мошенники использовали карту москвича для оплаты товаров на Wildberries на 150 тыс. рублей

Интернет-знакомая отправила москвичу ссылку для оплаты билетов на стендап, после чего с его карты списали 150 тыс. рублей за покупку товаров на Wildberries, сообщается в Telergam-канале 112.

По данным издания, в Москве директор одной из компаний Илья Серов познакомился в приложении с девушкой. Они договорились сходить на стендап, после чего девушка отправила молодому человеку ссылку на покупку билетов. По словам москвича, страница не вызвала у него подозрений, поэтому он ввел данные своей карты, однако оплата не прошла. После этого девушка исчезла и удалила переписку.

Через какое-то время Илья Серов заметил, что с его карты списали 150 тыс. рублей за покупку товаров на Wildberries. Оказалось, что мошенники сделали заказ в пункт выдачи маркетплейса в Башкирии. Молодой человек связался со службой поддержки Wildberries, однако там ему отказались помочь, так как товар уже забрали.

Москвич обратился в полицию.

Ранее москвичка отдала 128 тыс. рублей «военному», с которым познакомилась в интернете.