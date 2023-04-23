В Роспотребнадзоре рассказали, на какой день у больных корью появляется сыпь

Больные корью на третий-четвертый день болезни имеют одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время еще не бывает. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Как рассказали в контрольном органе, на третий-четвертый день болезни у большинства пациентов также наблюдается заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сыпь у больных появляется на третий-пятый день после заражения, а сам период высыпания продолжается три-четыре дня. Там уточнили, что первые элементы сыпи появляются в центре лица, за ушами, быстро распространяются на все лицо, шею, верхнюю часть груди. На второй день сыпь распространяется на туловище, руки и бедра, на третий уже на нижние части рук, голени и стопы.

С четвертого-пятого дня от начала высыпания начинается период пигментации. Тогда сыпь приобретает буровато-коричневый оттенок, снижается температура тела пациента, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщали, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.