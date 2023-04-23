Посол Черновол: попытки вызволить застрявших в церкви в Хартуме россиян пока безуспешны

Посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что диппредставительство в государстве пыталось забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребенком, но пока это было безуспешно из-за боев в данном месте. Об этом сообщает РИА Новости.

ْ«Что касается застрявшей в здании Нубийской митрополии в Хартуме с начала конфликта россиянки с ребенком, к сожалению, пока не удалось их оттуда забрать. Мы предприняли уже не один десяток попыток вызволить их оттуда, попытки делались с обеих сторон линии соприкосновения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американские власти эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.