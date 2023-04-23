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«Интерфакс»: погибли два человека при взрыве в цехе по производству угля в Азербайджане

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Depositphotos

В Агстафинском районе Азербайджана при взрыве в цехе по производству угля погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ссылаясь на Генпрокуратуру страны.

Взрыв произошел в субботу, 22 апреля, вечером.

«В ходе предварительного расследования установлено, что при взрыве погибли два человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области при пожаре сгорели два ребенка. Возгорание произошло в частном жилом доме. Патрульные, прибывшие на место происшествия, разбили стекло и помогли выбраться двум женщинам и мужчине. Вскоре выяснилось, что в доме осталось двое детей – мальчик и девочка в возрасте 4 и 10 лет. На момент, когда прибыли пожарные, дом уже полыхал, и детей не удалось спасти.

До этого в Богдановиче в кадетской казачьей школе умер семиклассник.

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