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У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9, передает ТАСС.

Отмечается, что эпицентр находился в 218 км к западу от города Паданг с населением около 840 тыс. человек.

По информации центра, очаг залегал на глубине 2 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии в море Банда. Об этом свидетельствовали данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 8:23 по времени UTC в 319 км к востоку от населенного пункта Катобу и 340 к северо-западу к Амбону. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

14 апреля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,6 на севере острова Ява в Индонезии.

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