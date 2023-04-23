Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Health-коуч рекомендовала есть жимолость и клубнику для обновления организма

close
100%
Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Одними из самых полезных ягод для здоровья являются клубника, земляника и жимолость, так как вещества в их составе способствуют обновлению и омоложению организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала провизор, health-коуч и тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

По словам эксперта, в жимолости присутствует большое количество биологически активных веществ. Самые важные из них – антоцианы, дающие ягодам синий цвет. Они также присутствуют и в чернике и защищают зрение.

«В жимолости содержится большое количество витаминов группы B, а также витамин PP, биофлавоноиды, катехины. Все это защищает человеческий мозг и обладает способностью связывать свободные радикалы, которые являются ведущей причиной раннего старения человека. Кроме того, флавоноиды и продукты их обмена повышают жизнеспособность нервных клеток и нейронов, улучшают кровоток, улучшают эластичность сосудов и стимулируют образование новых нейронов в головном мозге и капилляров», – сообщила health-коуч.

Что касается клубники, самое ценное вещество в ней – физетин. Этот флавоноид помогает организму очиститься от старых и поврежденных клеток, чтобы освободить место для новых. Кроме того, физетин полезен в профилактике рака.

«Клубнику крайне полезна, особенно в пожилом возрасте. Однако важно помнить, что в день можно съедать любых ягод и фруктов не более 350 грамм. Если превысить эту норму, то мы получим избыток сахара, который является уже продуктом старения», – рассказала Галина Хусаинова.

Обладает высокой концентрацией полезных веществ и лесная земляника. При этом как ее плоды, так и листья.

«Эта ягода – источник витаминов С и группы В. Также в составе присутствуют фенольные соединения, которые борются со свободными радикалами. Но самое большая польза земляники в том, что она обладает мочегонным действием, расширяет сосуды, улучшает работу сердечной мышцы и почек», – заключила провизор.

Ранее диетолог назвал черемшу и ревень самыми полезными весенними продуктами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях