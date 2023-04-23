Health-коуч рекомендовала есть жимолость и клубнику для обновления организма

Одними из самых полезных ягод для здоровья являются клубника, земляника и жимолость, так как вещества в их составе способствуют обновлению и омоложению организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала провизор, health-коуч и тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

По словам эксперта, в жимолости присутствует большое количество биологически активных веществ. Самые важные из них – антоцианы, дающие ягодам синий цвет. Они также присутствуют и в чернике и защищают зрение.

«В жимолости содержится большое количество витаминов группы B, а также витамин PP, биофлавоноиды, катехины. Все это защищает человеческий мозг и обладает способностью связывать свободные радикалы, которые являются ведущей причиной раннего старения человека. Кроме того, флавоноиды и продукты их обмена повышают жизнеспособность нервных клеток и нейронов, улучшают кровоток, улучшают эластичность сосудов и стимулируют образование новых нейронов в головном мозге и капилляров», – сообщила health-коуч.

Что касается клубники, самое ценное вещество в ней – физетин. Этот флавоноид помогает организму очиститься от старых и поврежденных клеток, чтобы освободить место для новых. Кроме того, физетин полезен в профилактике рака.

«Клубнику крайне полезна, особенно в пожилом возрасте. Однако важно помнить, что в день можно съедать любых ягод и фруктов не более 350 грамм. Если превысить эту норму, то мы получим избыток сахара, который является уже продуктом старения», – рассказала Галина Хусаинова.

Обладает высокой концентрацией полезных веществ и лесная земляника. При этом как ее плоды, так и листья.

«Эта ягода – источник витаминов С и группы В. Также в составе присутствуют фенольные соединения, которые борются со свободными радикалами. Но самое большая польза земляники в том, что она обладает мочегонным действием, расширяет сосуды, улучшает работу сердечной мышцы и почек», – заключила провизор.

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