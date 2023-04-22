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Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе через 3 месяца после шторма

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после зимнего шторма обрушившегося на штат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о существовании крупного стихийного бедствия в штате Техас и распорядился о федеральной помощи для поддержки штата и местных усилий по восстановлению на территориях, пострадавших из-за сильного зимнего шторма с 30 января по 2 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Федеральную помощь для восстановления инфраструктуры предоставят штату, местным органам власти и некоммерческим организациям.

В конце декабря прошлого года Министерство энергетики США объявило режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. Об этом говорится в документе, подписанном замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган. Bloomberg сообщало, что снежная буря, обрушившаяся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа. Телеканал CNN сообщал, что в США более миллиона домохозяйств остались без света из-за зимнего шторма.

В январе 2023 года президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии по причине шторма в штате, начавшегося 8 января. Как рассказали в Белом доме, Байден объявил режим ЧС и «распорядился о федеральных мерах поддержки» по причине «чрезвычайных условий из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней».

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