«Единая Россия» дала старт акции «Все для фронта, все для победы»

В преддверии Дня Победы замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова и секретарь Рязанского реготделения партии, губернатор региона Павел Малков дали старт акции «Все для фронта, все для победы». Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Больше 40 городов примут участие в этой акции. Мы отправим все необходимое для фронта, в том числе — много медикаментов, все необходимое для восстановления и лечения наших ребят», — рассказала Дарья Лантратова, уточнив, что сопровождать первую колонну будет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, вернувшийся из зоны СВО, где он служил добровольцем.

В Луганскую и Донецкую народные республики отправят две первые машины с грузом для медучреждений.

Кроме того, в рамках гуманитарной миссии «Единой России» в новые регионы поедет сводный отряд волонтеров, участники которого прошли обучение на курсах сестринского дела. В течение двух недель они будут помогать медсестрам ухаживать за ранеными.

В пресс-службе «Единой России» отмечают, что с начала специальной военной операции региональные отделения партии доставили более 20,5 тыс. тонн гуманитарного груза в новые регионы, а также свыше 3 тыс. тонн медикаментов. В общей сложности в рамках гуманитарной миссии партии около тысячи российских медиков-добровольцев отправились на Донбасс, чтобы помогать коллегам.