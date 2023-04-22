Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТАСС: обвиняемый в госизмене экс-сотрудник оружейного завода не допускался к секретным данным

close
100%
Wikimedia Commons

Бывший сотрудник оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича, арестованный за госизмену, не имел допуска к секретным сведениям и документам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя предприятия.

По словам представителя компании, со стороны руководства завода к работе Дмитрия Кичи нареканий не было. Запросов от следствия также не поступало.

Ранее Лефортовский суд Москвы предъявил мужчине обвинение в государственной измене. 19 апреля Киче продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статьи 275 УК РФ («Госизмена») предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

До этого Госдума приняла поправки, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за госизмену, а также преступления, связанные с терроризмом. Совет Федерации может рассмотреть эти инициативы 26 апреля, сообщил сенатор Александр Башкин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях