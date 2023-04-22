ТАСС: обвиняемый в госизмене экс-сотрудник оружейного завода не допускался к секретным данным

Бывший сотрудник оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича, арестованный за госизмену, не имел допуска к секретным сведениям и документам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя предприятия.

По словам представителя компании, со стороны руководства завода к работе Дмитрия Кичи нареканий не было. Запросов от следствия также не поступало.

Ранее Лефортовский суд Москвы предъявил мужчине обвинение в государственной измене. 19 апреля Киче продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статьи 275 УК РФ («Госизмена») предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

До этого Госдума приняла поправки, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за госизмену, а также преступления, связанные с терроризмом. Совет Федерации может рассмотреть эти инициативы 26 апреля, сообщил сенатор Александр Башкин.