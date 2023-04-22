Двое крепких мужчин попытались покинуть Украину, притворившись детьми

Двое военнообязанных граждан Украины попытались покинуть территорию страны через Закарпатье, притворившись детьми. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины по результатам задержания мужчин на КПП «Лужанка».

Мужчины в возрасте 20 и 21 года представили документы, согласно которым их возраст — 13 и 15 лет. Мужчин сопровождал 52-летний житель села Королево из Закарпатской области, представившийся их опекуном. При себе у мужчины было поручение на сопровождение «детей».

На фотографиях, представленных погранслужбой Украины, видно, что «подростки» представляли из себя накачанных мужчин с плотной щетиной. После задержания на границе им предстоит отправка на фронт. Их «опекуну» грозит пять лет лишения свободы.

Военнообязанным гражданам Украины (мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет) запрещено покидать страну из-за мобилизации и военного положения.

Ранее сообщалось, что жителю Одессы удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами и отказавшись показывать свои документы до прибытия полиции.