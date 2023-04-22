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Двое крепких мужчин попытались покинуть Украину, притворившись детьми

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Двое военнообязанных граждан Украины попытались покинуть территорию страны через Закарпатье, притворившись детьми. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины по результатам задержания мужчин на КПП «Лужанка».

Мужчины в возрасте 20 и 21 года представили документы, согласно которым их возраст — 13 и 15 лет. Мужчин сопровождал 52-летний житель села Королево из Закарпатской области, представившийся их опекуном. При себе у мужчины было поручение на сопровождение «детей».

На фотографиях, представленных погранслужбой Украины, видно, что «подростки» представляли из себя накачанных мужчин с плотной щетиной. После задержания на границе им предстоит отправка на фронт. Их «опекуну» грозит пять лет лишения свободы.

Военнообязанным гражданам Украины (мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет) запрещено покидать страну из-за мобилизации и военного положения.

Ранее сообщалось, что жителю Одессы удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами и отказавшись показывать свои документы до прибытия полиции.

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