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Профсоюз Verdi анонсировал забастовку в аэропорту Берлина

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта Берлина провести забастовку в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Забастовка начнется в 3:30 (4:30 мск) утра в понедельник и закончится в полночь. В связи с забастовкой следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены или аннулирования рейсов», — говорится в заявлении.

20 и 21 апреля профсоюз уже призывал к забастовке сотрудников службы авиационной безопасности в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна, Бонна, а 21 апреля в аэропортах Штутгарта и Карлсруэ, а также — Баден-Бадена (21 и 22 апреля).

В марте сообщалось, что в аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера также прошли предупредительные забастовки, в этой связи были отменены вылеты. Отмечалось, что предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры об оплате для работников авиационной безопасности.

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