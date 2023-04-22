Профсоюз Verdi анонсировал забастовку в аэропорту Берлина

Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта Берлина провести забастовку в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Забастовка начнется в 3:30 (4:30 мск) утра в понедельник и закончится в полночь. В связи с забастовкой следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены или аннулирования рейсов», — говорится в заявлении.

20 и 21 апреля профсоюз уже призывал к забастовке сотрудников службы авиационной безопасности в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна, Бонна, а 21 апреля в аэропортах Штутгарта и Карлсруэ, а также — Баден-Бадена (21 и 22 апреля).

В марте сообщалось, что в аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера также прошли предупредительные забастовки, в этой связи были отменены вылеты. Отмечалось, что предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры об оплате для работников авиационной безопасности.