В Мьянме ураган унес жизни восьми человек, еще 109 ранены

Мощный ураган в кварталах Тада Оо и Аунг Мьин Коне в городе Лейуэй в Мьянме привел к гибели восьми человек, еще 109 получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает медиагруппа Eleven.

По данным бирманского издания, в результате урагана были разрушены 232 здания. Спасательные работы продолжаются.

При этом дневные температуры высокие по всей стране, в центральных регионах — до +44°C.

Ранее сообщалось, что в результате мощного урагана в грузинском Батуми погиб один человек. Он находился в машине, когда на нее упало крупное дерево.

Из-за стихии на прохожих на аллее Героев в городе упал забор, а на автостоянке вокруг стадиона, где в то время проходил матч между Грузией и Норвегией, были вырваны из земли ограды и повреждены машины. Ветер вырывал с корнем эвкалипты, что привело к перекрытию движения через центральные улицы города.