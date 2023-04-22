Депутаты Верховного совета не приняли отчет о результатах работы главы Хакасии

Депутаты Верховного совета Хакасии не приняли отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах работы правительства за 2022 год, сообщают «Известия».

Отмечается, что за отчет проголосовали 23 депутата, против были 14, шестеро воздержались. Так, для принятия отчета с рекомендациями правительству к дальнейшей работе в текущем году не хватило двух голосов.

Уточняется, что почти в полном составе выступили против депутаты фракции «Единая Россия». Представители ЛДПР отказались от голосования из-за несогласия с отдельными положениями документа.

Валентин Коновалов занимает должность главы Хакасии с 2018 года. В сентябре 2023 года в республике состоятся выборы главы региона и депутатов Верховного совета.