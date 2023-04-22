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В результате массовой стрельбы в ЮАР погибли 10 членов одной семьи

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Rogan Ward/Reuters

В городе Питермарицбург в ЮАР произошло массовое убийство, в результате которого погибли 10 членов одной семьи, включая семерых женщин, двоих мужчин и 13-летнего мальчика. Об этом сообщает CNN.

«Согласно первоначальным сообщениям полиции, неизвестные вооруженные люди штурмовали усадьбу в Питермарицбурге и устроили засаду на семью», — сообщили в полиции страны.

Двое подозреваемых в убийствах уже арестованы, еще один скончался, четвертый объявлен в розыск.

По статистике, ЮАР является страной с одним из самых высоких показателей частотности массовых убийств в мире. Ситуация усугубилась после введения карантина в период пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции в ЮАР убила шестерых членов своей семьи ради страховых выплат.

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