В результате массовой стрельбы в ЮАР погибли 10 членов одной семьи

В городе Питермарицбург в ЮАР произошло массовое убийство, в результате которого погибли 10 членов одной семьи, включая семерых женщин, двоих мужчин и 13-летнего мальчика. Об этом сообщает CNN.

«Согласно первоначальным сообщениям полиции, неизвестные вооруженные люди штурмовали усадьбу в Питермарицбурге и устроили засаду на семью», — сообщили в полиции страны.

Двое подозреваемых в убийствах уже арестованы, еще один скончался, четвертый объявлен в розыск.

По статистике, ЮАР является страной с одним из самых высоких показателей частотности массовых убийств в мире. Ситуация усугубилась после введения карантина в период пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции в ЮАР убила шестерых членов своей семьи ради страховых выплат.