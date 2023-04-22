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Аксенов: в небе над Крымом отработали силы ПВО

Глава Крыма Аксенов сообщил о сработавшей в небе над республикой системе ПВО

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Shutterstock

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что в небе над побережьем полуострова утром 22 апреля сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — уточнил Аксенов.

Другие подробности по ситуации в регионе пока не приводятся.

В начале апреля ракета была сбита ПВО в Феодосии, обломки упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений не фиксировалось.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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