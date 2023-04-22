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Верховный суд США заблокировал ограничения на препарат для медикаментозного аборта

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Depositphotos

Верховный суд США заблокировал ограничения на применение популярного препарата для проведения медикаментозного аборта — мифепристона, установленные судами низшей инстанции. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в поддержку данного решения выступил президент США Джо Байден.

«Я буду продолжать бороться с политическими нападками на женское здоровье», — заявил Байден.

7 апреля окружной судья Техаса Мэтью Качсмарик ввел предварительные ограничения на доступность мифепристона. Если бы ограничения были приняты, то препарат запретили бы рассылать по почте и использовать на сроке с семи до десяти недель, а для его приема необходимо было бы посетить врача три, а не один раз. Решение было оспорено в Верховном суде Министерством юстиции США и производителем препарата Danco Laboratories.

В июне 2022 года Верховный суд США отменил решение Роу против Уэйда 1973 года, согласно которому аборты были легализированы во всех штатах США. Инициатором этого решения стал судья Сэмюэл Алито.

18 апреля губернатор штата Вайоминг Марк Гордон подписал законопроект, запрещающий использование или назначение таблеток для аборта.

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