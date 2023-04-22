Грузинская спецслужба задержала главаря группировки ИГ*

Служба госбезопасности Грузии задержала гражданина страны Малхаза Паксашвили, сражавшегося в Сирии на стороне «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Задержание Паксашвили было произведено на основании судебного решения, его называют одним из главарей группировки ИГ.

По данным следствия, Паксашвили находился в Сирии с 2013 года. Считается, что в период 2013–2015 гг. Паксашвили входил в группировку «военных эмиров» Цезаря и Цискары Тохосашвили. Братья Тохосашвили уже задержаны правоохранителями.

По статье «Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности» бывшему боевику ИГ грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет.

Служба государственной безопасности Грузии является преемницей КГБ Грузинской ССР.

Ранее ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ в Ставропольском крае. Мужчина готовил теракт.