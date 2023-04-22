Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грузинская спецслужба задержала главаря группировки ИГ*

close
100%
Global Look Press

Служба госбезопасности Грузии задержала гражданина страны Малхаза Паксашвили, сражавшегося в Сирии на стороне «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Задержание Паксашвили было произведено на основании судебного решения, его называют одним из главарей группировки ИГ.

По данным следствия, Паксашвили находился в Сирии с 2013 года. Считается, что в период 2013–2015 гг. Паксашвили входил в группировку «военных эмиров» Цезаря и Цискары Тохосашвили. Братья Тохосашвили уже задержаны правоохранителями.

По статье «Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности» бывшему боевику ИГ грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет.

Служба государственной безопасности Грузии является преемницей КГБ Грузинской ССР.

Ранее ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ в Ставропольском крае. Мужчина готовил теракт.

*   организация запрещена в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях