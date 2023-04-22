В Индии справляющего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова, которую сбил поезд

В Алваре, Индия, 82-летнего местного жителя насмерть задавила корова, когда он испражнялся на рельсы. Животное сбил поезд, сообщает Daily Star.

По данным издания, мужчина раньше работал электриком на железной дороге, однако затем вышел на пенсию. В день своей смерти он справлял нужду на рельсы. В это время в 30 метрах от него корова переходила пути. Животное сбил высокоскоростной поезд, двигавшийся по маршруту Мумбаи — Гуджарат. От удара корова полетела в сторону местного жителя и упала на него. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Уточняется, что в регионе часто происходят столкновения поездов с сельскохозяйственными животными.

Ранее сообщалось, что 58-летнего жителя Оренбургской области убила его корова, когда рожала телят в сельском сарае на придомовой территории.