Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Kyodo: японские самолеты направились в Джибути для подготовки эвакуации из Судана

close
100%
Reuters

Японские самолеты направлены в Джибути для подготовки эвакуации из Судана. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По информации агентства, в Джибути направились военно-транспортный самолет C-130 Hercules, самолет-заправщик Boeing KC-767 и транспортный самолет C-2.

В Джибути располагается японская военная база. Контингент принимает участие в операциях по борьбе с пиратством.

Ранее министр здравоохранения Судана Хайсам Мухаммед Ибрагим заявлял о гибели не менее 59 человек в результате столкновений в первый день праздника разговения Ид аль-Фитр.

Еще около 200 человек получили ранения.

До этого стало известно, что армия Судана согласилась на трехдневное перемирие в связи с праздником Ид аль-Фитр.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях