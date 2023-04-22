Kyodo: японские самолеты направились в Джибути для подготовки эвакуации из Судана

Японские самолеты направлены в Джибути для подготовки эвакуации из Судана. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По информации агентства, в Джибути направились военно-транспортный самолет C-130 Hercules, самолет-заправщик Boeing KC-767 и транспортный самолет C-2.

В Джибути располагается японская военная база. Контингент принимает участие в операциях по борьбе с пиратством.

Ранее министр здравоохранения Судана Хайсам Мухаммед Ибрагим заявлял о гибели не менее 59 человек в результате столкновений в первый день праздника разговения Ид аль-Фитр.

Еще около 200 человек получили ранения.

До этого стало известно, что армия Судана согласилась на трехдневное перемирие в связи с праздником Ид аль-Фитр.