Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 апреля

Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидается в Москве 22 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от +15 до +17 градусов, ночью температура упадет до +3 градусов.

В Московской области днем будет +12-+17. Ночью столбики термометров опустятся до нуля.

Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что самым теплым днем апреля в Москве станет 24 апреля.