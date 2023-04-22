В Магнитогорске кондуктора заподозрили в призывах к терроризму

В Магнитогорске в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, женщина опубликовала в соцсетях высказывания, которые побуждают к совершению терроризма.

Как стало известно URA.RU, фигурантка работала кондуктором в «Маггортрансе». Женщина была задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Ранее в Амурской области 61-летний мужчина вербовал знакомых для совершения терактов. В частности, он предлагал односельчанам взорвать здание суда и отдел полиции.