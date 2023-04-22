Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Магнитогорске кондуктора заподозрили в призывах к терроризму

close
100%
Depositphotos

В Магнитогорске в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, женщина опубликовала в соцсетях высказывания, которые побуждают к совершению терроризма.

Как стало известно URA.RU, фигурантка работала кондуктором в «Маггортрансе». Женщина была задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Ранее в Амурской области 61-летний мужчина вербовал знакомых для совершения терактов. В частности, он предлагал односельчанам взорвать здание суда и отдел полиции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях