Заммэра Голиков: десять квартир и восемь машин пострадали при взрыве в Белгороде

Заместитель мэра Белгорода Василий Голиков заявил, что десять квартир и восемь автомобилей пострадали при взрыве в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у четырех квартир наблюдаются повреждения сборных железобетонных конструкций, одна пострадала масштабно — от залития.

«Это пять квартир, которые требуют масштабных общестроительных восстановительных работ. Еще пять квартир с незначительными повреждениями, в первую очередь остеклением. Итого у нас статистика на сегодняшний день десять квартир», — отметил Голиков.

Он подчеркнул, что кроме квартир, восемь автомобилей получили повреждения. Заммэра добавил, что власти планируют закончить восстановительные работы к июлю.

Ранее главный врач 2-й городской больницы Белгорода Роман Проценко заявил, что две женщины, пострадавшие в результате взрыва в городе, находятся в состоянии средней степени тяжести.

20 апреля в Белгороде произошел мощный взрыв. Отмечалось, что в результате инцидента была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Также повреждения получили несколько автомобилей.