Власти Курганской области сообщили о запрете розничной продажи алкоголя 1 и 9 мая

В Департаменте экономического развития Курганской области заявили в соцсети «ВКонтакте», что в регионе вводится на 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу в розницу алкоголя.

Согласно сообщению, принятие данной меры связано с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Отмечается, что запрет не касается розничной продажи алкоголя при «оказании услуг общественного питания».

Ранее сообщалось, что Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам дал поручение правительству разработать законопроект, позволяющий регионам вводить дополнительные ограничения на работу рюмочных. Подчеркивалось, что небольшие кафе в спальных районах легко обходят ночной запрет на продажу спиртных напитков, что создает дополнительную угрозу для общественного порядка.