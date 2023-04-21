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ORF: учительница в Вене оскорбляла детей из Сирии, Турции и c Украины

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Учительница немецкого языка оскорбляла на своих уроках детей с Украины, из Турции и Сирии, с чем теперь разбирается департамент образования города. Об этом сообщает ORF.

По информации телерадиокомпании, педагог говорила ученикам, что они ничего не могут, предлагала турецким детям возвращаться в их страну, злилась на детей из Сирии за несоблюдение правил, а также обращалась с аналогичными претензиями к детям с Украины.

Отмечается, что учительница, при этом, указывала на то, что ни дети, приехавшие из других стран, ни их родители не платят за обучение и за квартиру, а она «платит за все», как и все остальные, кто работает.

Как утверждал президент Ассоциации помощи Украине Корнелиус Граниг, педагог говорила о детях и об их родителях как о паразитах.

«Это очень оскорбительное поведение... Мы будем разбираться с этим..., в школах мы не спрашиваем, кто откуда родом, кто он, для нас одни и те же стандарты должны быть установлены для всех. Речь идет о передаче знаний и возможных перспективах, а не о том, кто сколько зарабатывает или где живет», — сказал директор департамента образования Вены Генрих Химмер.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна может стать беднейшей в мире из-за большого оттока украинцев.

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