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Новым регионам России передали саженцы-клоны столетнего тополя Победы

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Международная акция «Сад памяти»

Представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей были переданы 12 саженцев тополя -— клонов легендарного дерева, пережившего Сталинградскую битву. Об этом сообщили организаторы международной акции «Сад памяти».

Местные биотехнологи вырастили клонированные саженцы тополя, а власти города передали их жителям новых субъектов.

Тополю, который растет в сквере у Вечного огня в центре Волгограда, уже более ста лет. Он до сих пор хранит следы от пуль и осколков снарядов времен Великой Отечественной войны. Его саженцы ранее были высажены в Подмосковье и Севастополе.

«Наша область – лишь один из участников этой международной акции. По всей стране весной появляются новые «Сады памяти», растет количество неравнодушных участников и волонтеров. Сегодня мы хотим внести особый, символичный вклад в расширение границ проекта – 12 саженцев Сталинградского тополя будут отправлены в новые регионы России, чтобы 9 мая стать частью новых аллей, посажанных в честь наших героев», – рассказал председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз.

На прошлой неделе в Пензе матери погибших бойцов СВО посадили 2,5-миллионное дерево «Сада памяти», в Крыму высадки посвятили освобождению Бахчисарая от немецких захватчиков.

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