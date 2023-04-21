В Киржаче водитель выпрыгнул из «ГАЗели» за секунды до столкновения с товарным поездом

Во Владимирской области на железнодорожном переезде товарный состав с цистернами сбил грузовик «ГАЗель», видео публикует Telegram-канал «Киржачский район. Новости».

На кадрах видно, как «ГАЗель» приторморзила перед переездом, однако столкновения избежать не удалось.

От удара грузовик перевернуло, поезд протащил его еще несколько метров, прежде чем остановиться. При этом водителю, сидящему в «Газели», удалось выпрыгнуть из кабины за секунды до столкновения.

Ранее в американском штате Техас очевидцы сняли на видео наезд поезда на пикап, который вылетел на железнодорожные пути после ДТП.

Поезд на высокой скорости влетел на пикап, стоящий на рельсах, причем водитель авто успел выйти до столкновения и не пострадал.

В январе в Казахстане автомобиль сбил людей, которые оказались на трассе после аварии. Погиб водитель машины, который после ДТП помогал другим пострадавшим.