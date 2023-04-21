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Стало известно, когда запустят фонтаны Петергофа

«Мойка78»: фонтаны Петергофа торжественно запустят 22 апреля

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Mistervlad/Shutterstock

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» в субботу, 22 апреля торжественно запустят фонтаны, передает «Мойка78». С этого же дня вход в Нижний парк станет платным.

Запуск фонтанного комплекса намечен на 11:00. Билеты на событие доступны в кассах заповедника и на официальном сайте «Петергофа». Также сообщается, что традиционный Весенний праздник фонтанов состоится 20 мая. Билеты появятся в продаже за две недели до мероприятия.

Всего в состав «Петергофа» входят более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга.

Ранее врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков сообщил, что «Петергоф» в 2022 году посетили почти 5 млн человек. Это, по его словам, более чем на треть превышает показатель 2021-го.

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