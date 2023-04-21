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Канадские политики надели туфли на заседание в знак защиты женщин от гендерного насилия

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OmarAlghabra/Twitter

Руководитель Министерства транспорта Канады Омар Альхабра рассказал, что канадские политики надели туфли на заседание и продефилировали в них в знак защиты женщин от «гендерного насилия». Видеозапись этого он опубликовал в своем Twitter.

Акция, которую организовали канадские чиновники и кризисный центр для женщин Halton Women's Place, получила название Hope in High Heels.

Альхабра подчеркнул, что акция распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин участвовать в решении этой проблемы.

Ранее стало известно, что Европейский союз впервые согласовал пакет санкций против лиц и организаций, причастных к сексуальному насилию и нарушению прав женщин. 

Такое решение было принято в преддверии Международного женского дня. EFE отмечает, что оно стало первым шагом в борьбе за «справедливость и равенство».

По словам главы Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, права женщин постоянно нарушаются в конфликтных зонах, таких как Украина, Южный Судан, Иран, Мьянма, Сирия и Афганистан.

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