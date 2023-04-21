Эксперт: выпускник «школы губернаторов» — наиболее подходящий специалист для Красноярска

Назначенный президентом России Владимиром Путиным на должность врио главы Красноярского края замминистра финансов Михаил Котюков — не случайный для региона человек, это прекрасно подготовленный специалист, хорошо знающий территорию, которой ему придется управлять. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политконсультант, член экспертного совета Союза российских городов и комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Корякин.

Эксперт отмечает, что новый глава Красноярского края обладает обширным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Котюков начинал политическую карьеру при бывшем главе края Александре Хлопонине — занимал пост замгубернатора региона, возглавлял краевое министерство финансов, был зампредом правительства края. Затем руководил Федеральным агентством научных организаций, которое модернизировало работу Российской академии наук. После занял пост министра науки и высшего образования РФ.

«Большой практический опыт усилен полученными теоретическим знаниями — Котюков прошел обучение в рамках программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов» — сегодня президентская академия обеспечивает кадровую политику главы государства», — констатирует Станислав Корякин.

По его словам, система подготовки управленческих кадров в России приобрела черты, схожие с практикой подготовки руководителей СССР, когда тот или иной кандидат «пропускался через сито работы в различных сферах».

«Наиболее продвинутые руководители сначала получают опыт «работы на земле», затем в федеральных органах власти, а после проходят подготовку в «школе губернаторов», которая является не только кузницей кадров высшего управленческого уровня, но и клубом людей, нацеленных на общие достижения и поддержку друг друга. Многих выпускников этой программы знаю лично. Это профессиональные руководители, патриоты страны», — добавляет политконсультант.

Ранее в своем Теlegram-канале Корякин написал, что в стране появилась тенденция, когда на должности высших руководителей назначают специалистов, прошедших практику работы на новых территориях РФ.

«Котюков не имеет «донбасского опыта», но его подготовка и специфика пройденного трудового пути позволяют быть уверенным, что это один из наиболее подходящих специалистов для региона», — заключает эксперт.

21 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Котюкова врио главы Красноярского края. Сегодня Котюков был представлен депутатам Заксобрания и членам регионального правительства.