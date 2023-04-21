Жительница Увата рассказала об уплывших мостках через Иртыш и едва не утонувшем мужчине

Жительница села Уват Тюменской области Анна рассказала «Газете.Ru», что с временной переправы через Иртыш уплыли мостки, из-за чего в реке чуть не утонул мужчина. Женщина отметила, что за несколько дней до происшествия мостки уже были под водой, поэтому местным жителям приходилось «перепрыгивать через воду на берег».

«Происшествие было 18 числа, мостки были под водой уже накануне, и ничего не предпринимали. Приходилось даже перепрыгивать с мостков через воду на берег. Температура воды минусовая, конечно, но сколько — не могу сказать. Так как с того берега люди не знали о том, что на другой стороне мостки сорвало, они пошли, а посередине Иртыша была уже полынья, возвращаться не было смысла им. Они перешли мостки, а у мостков лед прибило. Ну, мужчина и пошел по льдине и так оказался в воде, там им местные жители помогли», — рассказала она.

По словам Анны, за полчаса до происшествия она тоже проходила по этим мосткам. Женщина заявила, что накануне сообщала в экстренные службы об отсутствии на опасном участке переправы дежурных, однако там ей ответили, что «ничем помочь не могут».

«Я за полчаса до этого как раз проходила по этим же мосткам, их выгнуло так, что можно было как на горке скатиться. И причем никого не было: никаких дежурных, ни МЧС, ни дорожных служб. Лёд трещал ужасно, и слышно было подо льдом бурление реки. Такого у нас никогда не было. Хотя за день до этого я звонила на 112 и говорила про треск льда по всему Иртышу и про то, что никого нет. Я работаю на другом берегу, и мне приходится переходить после 22 часов, темно уже. Там мне сказали, что ничем помочь не могут — распоряжения на подушку не было — и положили трубку», — добавила она.

Женщина уточнила, что на следующее после инцидента утро для переправы на реку поставили воздушную подушку.

«У нас подушку поставили, и мы переправлялись на утро уже на подушке. При свете дня как раз видно было все, особенно трещины большие по реке. Это очень страшно и опасно для жизни, переправу не закрывали, приходилось ходить по этому ужасу. Сейчас должны паромы поставить. Река почти чистая», — посетовала она.

Ранее в сети появилось видео того, как на временной переправе через реку Иртыш в селе Уват Тюменской области люди прыгают в воду для того, чтобы добраться до суши.