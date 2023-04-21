Грозева обвинили в организации побега за границу издателя The Insider* Доброхотова

В правоохранительных органах заявили, что глава издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозев заочно обвиняется в организации побега за границу издателя The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Романа Доброхотова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

«Причиной заочного ареста Грозева стало обвинение в том, что он помог нелегально пересечь границу РФ Доброхотову, который проходил свидетелем по делу о клевете», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что журналист заочно арестован на два месяца, ему может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее Лефортовский суд принял решение о заочном аресте Грозева за нелегальное пересечение российской границы.

До этого Министерство внутренних дел России объявляло в розыск журналиста-расследователя и главу издания Bellingcat. Это было связано с с возбуждением в отношении Грозева уголовного дела о распространении фейков про российскую армию.