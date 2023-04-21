Стала известна причина смерти пропавшей ранее под Новосибирском матери четверых детей

Пропавшая три месяца назад мать четверых детей, 35-летняя Евгения Будкова, которая в январе ушла из гостей под Новосибирском по непонятным причинам, замерзла насмерть. Об этом родственники погибшей рассказали Сиб.фм.

«Она замерзла насмерть. Это уже официальная информация», — сообщил родственник Евгении.

Тело женщины нашли 20 апреля, она пропала 15 января 2023 года в поселке Озерном. В то время она гостила у друзей, но после ушла оттуда в неизвестном направлении без телефона, документов и денег. По данным волонтеров, она вышла из поселка пешком.

Родственники Евгении рассказали, что женщину искали всеми силами, пока не начался сильный снегопад. По словам одного из близких погибшей, им до сих пор неизвестно, почему она ушла, поскольку предпосылок для этого не было. Он также отметил, что смерть была ненасильственной.

Ранее сообщалось, что Барабинске Новосибирской области нашли мертвой мать двоих детей. Прохожие обнаружили полураздетую женщину на улице без признаков жизни.