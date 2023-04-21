Психолог объяснила, почему не стоит воспитывать детей на советской классике

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с ФАН объяснила, почему не стоит воспитывать детей на советских мультфильмах. По ее словам взрослеющему человеку важно социализироваться в то общество, в котором он живет, растет и находится ежедневно, будь то детский сад или школа. При этом специалист посоветовала не закидывать на дальнюю полку классику своих лет, а вместо этого сочетать ее просмотр с современным контентом.

«Покажите ее вместе с чем-то новым, обсудите, и все будет замечательно. Нужно, чтобы это нравилось и вам, и вашему ребенку. Если вы думаете, что современные мультики как-то очень плохо влияют на детей — нет. Просто прежде чем посмотреть какой-то мультик вместе с ребенком, проверьте, насколько он вам тоже откликается и нравится. Посмотрите прежде его сами», — рекомендует психолог.

Чтобы лучше узнать своего ребенка и понять его предпочтение, она посоветовала прочесть теорию поколений.

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