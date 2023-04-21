Эксперт Чичерин рассказал о тренировке для укрепления мышц и сжигания жира по методу японского доктора

Интервальная высокоинтенсивная тренировка по методу японского доктора Изуми Табаты поможет избавиться от жира и укрепить мышцы. Об этом Life рассказал доцент, кандидат педагогических наук, завкафедрой физической культуры ГУУ Вадим Чичерин.

«Суть метода в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение в максимальном темпе, а затем отдыхать десять секунд. В четыре минуты укладывается восемь таких раундов. Старайтесь каждые 20 секунд тренировки выполнять упражнения с высоким темпом, и совершенно неважно, какой сейчас интервал — первый или последний», — рассказал Чичерин.

Специалист также порекомендовал несколько простых упражнений с высокой результативностью. В качестве разминки можно начать с бега на месте и в движении. Также можно выполнять приседания в широкой стойке и с выпадом, делая шаг назад или в сторону.

Самым эффективным, по его словам, является упражнение «берпи». Выполнять его можно в течение 20 секунд с промежутком на отдых в 10 секунд. Начинать эксперт посоветовал с простого варианта, в ходе выполнения которого из положения стоя прыжком нужно принять упор лежа, отжаться, прыжком вернуться в присед и совершить прыжок с хлопком над головой.

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