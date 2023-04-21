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В Подмосковье у пенсионера образовался тромб в мозге после самостоятельной отмены лекарств

В Подмосковье мужчина перестал пить лекарства, после чего в его мозге образовался тромб длиной 3 см

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Главная Красногорская городская больница

В Красногорске, Московская область, врачи удалили из мозга 65-летнего мужчины трехсантиметровый тромб, который образовался после самостоятельной отмены лекарств, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

По данным издания, мужчина поступил в больницу с признаками ишемического инсульта — нарушенной речью и слабостью в конечностях. Оказалось, что пациент без консультации с врачом перестал принимать антикоагулянты — препараты, которые разжижают кровь. Из-за отмены лекарств в сонной артерии мужчины образовался тромб.

Врачи провели операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга, после чего удалили трехсантиметровый тромб. Тромбэкстракция заняла около 45 минут.

Сейчас мужчину уже выписали, он продолжает лечение дома. Ему вновь назначили прием антикоагулянтов.

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