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Замминистра сельского хозяйства Саратовской области Молчанов обвиняется в халатности

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СГАУ

Замминистра сельского хозяйства Саратовской области Алексей Молчанов стал обвиняемым по делу, возбужденному по факту нападения бездомных собак на людей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

До 20 октября Молчанов являлся начальником управления ветеринарии правительства Саратовской области. Ему предъявили обвинение в халатности.

Обвиняемый исполнял свои обязанности по организации мероприятий, связанных с действиями по борьбе с проблемой уличных животных на территории областного центра, ненадлежащим образом.

По данным следствия, чиновник занижал данные о численности собак, подлежащих отлову. Его действия привели к недостаточному финансированию этой деятельности, а впоследствии ко множеству нападений со стороны бездомных животных на жителей города и причинения вреда здоровью широкому кругу лиц.

До этого главу управления ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест по делу о гибели мальчика.

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