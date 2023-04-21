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Генконсульство в Корее: загоревшееся российское судно «Калтан» доставлено в порт Ульсана

Генеральное консульство РФ в Пусане сообщило, что загоревшееся российское судно «Калтан» уже отбуксировано в южнокорейский порт Ульсана. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно «Калтан» вышло из Владивостока, его владельцем является ООО «Дальрыбпром». В 37 милях от порта Пусан судно подало сигнал о помощи из-за пожара. Попытки экипажа справиться с огнем самостоятельно оказались безуспешными. Сейчас пожар на корабле почти потушен, к операции по борьбе с пламенем были привлечены 12 катеров и вертолет береговой охраны и пожарной службы Кореи. Армия Южной Кореи направила на место происшествия спасательный корабль, эсминец типа «Король Сечжон Великий», скоростной катер и военный самолет с осветительными ракетами.

Ранее Росморречфлот сообщил, что 19 моряков с горящего в Южной Корее судна «Калтан» доставили на берег. Продолжается поиск четырех пропавших моряков.

«Они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и еще три члена экипажа. 19 человек доставлены на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших», — сказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Отмечается, что двое эвакуированных имеют незначительные ожоги, остальные моряки не получили повреждений.

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