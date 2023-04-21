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Yonhap: в водах Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно, четверо моряков пропали

В водах Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно, четверо моряков пропали, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что инцидент произошел у южнокорейского города Ульсан — на борту судна на момент начала пожара находились 25 человек. Южнокорейские спасатели смогли спасти 21 человека, при этом только двое получили незначительные травмы. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Известно, что пожар начался в 18:43 мск, судно со 100 тоннами рыбы направлялось в Россию. Поиски пропавших членов экипажа продолжаются.

Ранее у берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно.

Происшествие произошло 4 февраля в 23:19 по местному времени, 24-тонная рыбацкая лодка с 12 людьми на борту перевернулась в море в 16,6 км к западу от необитаемого острова Дэбичи. Трое членов экипажа были спасены на частном торговом судне, еще девять до сих пор не найдены.

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