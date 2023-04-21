Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве 10-летней девочки в Карачаевске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства 10-летней девочки, тело которой нашли в доме в Карачаевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК предоставить доклад о ходе следственных мероприятий.

Напомним, трагедия произошла 20 апреля. Тело девочки без одежды нашел в квартире подозреваемого отец ребенка. В жестокой расправе над школьницей заподозрили ее 15-летнего соседа, в настоящий момент он задержан.

По данным МВД, подросток признался в убийстве девочки. Предположительно, преступление было совершено с целью изнасилования.

Ранее СК опубликовал кадры с места убийства 10-летней девочки в Карачаевске.